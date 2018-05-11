Трійця-2018: коли відзначають в Україні, історія та традиції свята

День Святої Трійці відзначають на п'ятдесятий день після Великодня, тому це свято ще називається П'ятидесятницею. У цьому році воно припадає на 27 травня.

Трійця – одне з 12 головних свят у Православ'ї. День Святої Трійці відзначають на п'ятдесятий день після Великодня, тому це свято ще називається П'ятидесятницею. У цьому році він припадає на 27 травня.

В цей день віруючі згадують євангельську подію - зішестя Святого Духа на апостолів. Вони заговорили на всіх відомих мовах і охрестили близько 3000 чоловік. Так народилася християнська церква. Цей день нагадує про святу Трійцю – трьох відомих проявів Всевишнього-у вигляді Бога-Отця, Бога-Сина і Бога-Святого Духа.

В Україні Трійця вважається святковим днем, тому понеділок, 28 травня, який іде за нею, в 2018 році буде вихідним.

Традиції і звичаї

В суботу перед Трійцею прийнято поминати померлих родичів. Необхідно прийти на кладовище, навести там порядок і пом'янути покійних.

На Трійцю традиційно прикрашають храми гілками беріз і травою. Віруючі також висвітлюють гілочки в црекви, після чого вони вважаються оберегом. Їх зберігають поруч з іконами. На іконах свята П'ятидесятниці за традицією зображують Сионську світлицю, в якій Святий Дух зійшов на апостолів у вигляді вогненних язиків.

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У день П'ятидесятниці не правиться традиційна недільна літургія, замість неї проводиться спеціальна святкова служба. Після літургії йде вечірня служба, що супроводжується трьома молитвами, в яких славиться зійшов на землю Святий Дух. Цілий тиждень після свята можна не постити.

Не обходиться і без святкового обіду: віруючі починають готувати страви з яєць, молока, свіжої зелені, домашньої птиці і риби. Печуть короваї, пироги, млинці. На святковий обід запрошують близьких людей і родичів.

Вважається, що в цей день не можна займатися ніякою фізичною працею, виключаючи лише деяку домашню роботу, наприклад, годування худоби. А ось чистити й прибирати - робити "брудну" роботу не можна. Також в цей день не можна шити, прати, будь-що різати, стригтися, копати землю, саджати рослини, косити траву, рубати дерева.

На Трійцю не можна купатися протягом трьох днів у будь-якому водоймі: річці, озері, морі, так як вважалося, що це час – час русалій, коли русалки можуть заманити до себе на дно.

На наступний день після Трійці віруючі відзначають День Святого Духа. Згідно з повір'ям, увечері на Трійцю з небес сходить Святий Дух, який освячує і благословляє землю і все, що на ній росте. У храмах у цей день проходять служби в честь Пресвятого і Животворящого Духа, який наповнює душу добротою, любов'ю, радістю, вірою і терпінням.

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