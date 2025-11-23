Військові зобов'язання США перед союзниками затверджуються на рівні Конгресу, а не Білого дому.

Конгрес США має бути залучений до розробки і схвалення "мирного плану", в якому передбачатимуться безпекові гарантії для України. Про це у соцмережі Х написав сенатор-республіканець Ліндсі Грем, відомий як автор закону про пекельні санкції проти Росії, що так і не були застосовані.

"Запропонована мирна угода між Росією та Україною надає можливість гідно та справедливо завершити війну. Конгрес також повинен мати можливість переглянути план, який включає будь-які майбутні гарантії безпеки", — написав він.

Грем наголосив, що мирна угода має гарантувати Україні, що Росія не зможе здійснити нове вторгнення в майбутньому.

"Розгляд Конгресом дозволить нам досягти цієї мети", - наголосив він, маючи на увазі, що гарантії безпеки від США будуть надійними, якщо їх схвалить Конгрес США.

"Мирний план" для України

Як писав УНІАН, напередодні у Мережі з'явився текст "мирного плану" з 28 пунктів - начебто того самого, який Трамп намагається нав'язати Україні. Серед іншого план передбачає певні гарантії безпеки Україні, хоч і описані вони досить туманно.

Окрім того, що Україна і Росія підпишуть угоду про ненапад, мають бути гарантії і від США. Так, пункт 5 плану передбачає, що "Україна отримає надійні гарантії безпеки" - без уточнення деталей. А вже у пункті 10 міститься твердження про "рішучу скоординовану військову відповідь" США на нове вторгнення РФ.

