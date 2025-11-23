У ці хвилини зустріч з американцями продовжується.

Переговори з делегацією США в Женеві тривають, але вже є "сигнали", що представники команди Трампа почули українців. Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

"Українська делегація в Женеві вже провела ряд зустрічей: з американською стороною, також з нашими європейськими партнерами. Зараз була доповідь делегації за підсумками розмов, і це були ґрунтовні розмови, багато змінюється. (...) Важливо, що розмова з американськими представниками є, і є сигнали, що команда президента Трампа чує нас", – сказав президент.

За словами Зеленського, переговори у Швейцарії триватимуть "фактично до ночі", тож у найближчі години очікуються нові доповіді від них.

"Важливо зробити, щоб кроки для закінчення війни були дієвими, і щоб усе було працездатним. Ми розраховуємо, що результатом будуть правильні кроки. Перший пріоритет – це надійний мир, гарантована безпека, повага до наших людей, повага до кожного, хто віддав своє життя, захищаючи Україну від російської агресії", – сказав Зеленський.

Мирний план Трампа: останні новини

Як писав УНІАН, після першого раунду переговорів у Женеві державний секретар США Марко Рубіо повідомив журналістам, що початкова версія "мирного плану", запропонована Україні, не є остаточною і до неї будуть внесені зміни.

Тим часом у Конгресі США нагадали, що у випадку внесення в мирну угоду України та РФ пункту про американські військові гарантії, згоду на це має дати американський парламент.

