Причиною потужного вибуху поблизу Маріуполя був підрив снаряда саперами
12:46, 20 листопада 2014Суспільство
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У східній частині Маріуполя саперні підрозділи знешкоджують снаряди, що не розірвалися.
REUTERS
Про це повідомляє штаб оборони Маріуполя в Facebook.
«Сьогодні близько 10 години 30 хвилин жителі східної частини Маріуполя були стривожені звуками вибухів», - йдеться в повідомленні.
За інформацією штабу АТО, у вказаному напрямі проводять роботу саперні бригади ВСУ, які знешкоджують снаряди, що не розірвалися.
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«Ті боєприпаси, які неможливо вивезти на полігон, знешкоджують шляхом підриву на місцевості», - відзначає штаб оборони Маріуполя.
Також повідомляється, що «бойових зіткнень упродовж ночі і сьогоднішнього ранку в межах сектору «М» не зафіксовано».
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