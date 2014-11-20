Причиною потужного вибуху поблизу Маріуполя був підрив снаряда саперами

Про це повідомляє штаб оборони Маріуполя в Facebook.

«Сьогодні близько 10 години 30 хвилин жителі східної частини Маріуполя були стривожені звуками вибухів», - йдеться в повідомленні.

За інформацією штабу АТО, у вказаному напрямі проводять роботу саперні бригади ВСУ, які знешкоджують снаряди, що не розірвалися.

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«Ті боєприпаси, які неможливо вивезти на полігон, знешкоджують шляхом підриву на місцевості», - відзначає штаб оборони Маріуполя.

Також повідомляється, що «бойових зіткнень упродовж ночі і сьогоднішнього ранку в межах сектору «М» не зафіксовано».