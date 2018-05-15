Нацполіція створила окремий підрозділ для Криму (фото)

Відтепер на адмінмежі з АР Крим працюватимуть 65 патрульних поліцейських.

На Херсонщині почав роботу відокремлений відділ патрульної поліції в АР Крим та Севастополі.

Про це повідомляється на Facebook сторінці Національної поліції України. Відтепер на адмінмежі з АР Крим працюватимуть 65 патрульних поліцейських. Вони дислокуватимуться на блокпостах у трьох прикордонних районах: Генічеському, Каланчацькому та Чаплинському. Також правоохоронці контролюватимуть основні траси, які з’єднують материк із півостровом.

Читайте такожГолова Нацполіції попередив про паралізацію правоохоронної системи, якщо не змінити КПК

Раніше повідомлялося, що голова Нацполіції закликав негайно створити Службу судової охорони.