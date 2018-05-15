Пологи по-американськи: скільки коштують у США і чи можна зробити це безкоштовно (відео)

Киянка Люба щойно повернулася з Майамі з новонародженою донькою. Пологи у США жінка з чоловіком організували самостійно.

Українки все частіше планують народжувати дитину за океаном, не боячись ніяких післяпологових депресій і ускладнень "на чужині".

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Адже дитина будь-якої національності, народжена в США, по досягненні повноліття стає повноправним громадянином країни.

І це все завдяки закону – американцем стає кожен, хто народився на території Сполучених Штатів, навіть якщо батьки приїхали туди нелегально.

Киянка Люба щойно повернулася з Майамі з новонародженою донькою-американкою. Пологи у США жінка з чоловіком організували самостійно.

За словами Люби, мінімум коштів, які доведеться витратити - це 10 000 доларів. Втім деяким щастить народити безкоштовно.