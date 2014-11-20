Лише 20% пенсіонерів з території так званої "ДНР" займаються "пенсійним туризмом"

На територіях, непідконтрольних уряду у Києві, зростає соціальна напруга через відсутність пенсій та інших соціальних виплат, пише DW.

Декілька місяців тому уряд у Києві фактично припинив будь-які бюджетні виплати на територіях самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". А пенсіонерам запропонувала виїжджати за межі цих територій, отримувати статус переселенця і на підставі такої довідки переоформлювати пенсії у вільних від бойовиків містах. На практиці у багатьох випадках неможливо: літні та немічні люди не в змозі регулярно їздити за пенсією через блокпости, шукати тимчасову прописку, вистоювати тисячні черги в пенсійні фонди та подекуди марно очікувати на гроші.

"Сьогодні ця проблема, після військового конфлікту найбільш болюча. І ставлення до неї в суспільстві - полярні, заявила одна з активісток громадського руху Донеччини, голова ГО "Альянс" Світлана Закревська. Зокрема, багато таких людей і в експертному середовищі, хто однозначно підтримує дії уряду. Але ж давайте візьмемо до уваги, ця територія - у складі України, і громадяни, які там мешкають, мають українські паспорти, каже Закревська. Що робити важкохворим та немобільним людям. Їх держава просто викинула", - критикує Закревська.

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За даними донецької ОДА, лише 20 відсотків пенсіонерів змогли звернутися в українські управляння пенсійного фонду для переоформлення пенсій. Колишнє керівництво Донецька намагаються довести українському уряду незаконність припинення виплат. Адже, як стверджує в інтерв’ю українським ЗМІ мер Олександр Лук’янченко ( після захоплення влади "ДНР" мер перебрався до Києва), Донецьк не припиняв наповнення української казни. На цьому наголошує і донецький депутат Верховної Ради Юхим Звягільский. За його словами, підприємства Донецька перерахували за десять місяців цього року пенсійному фонду понад п’ять мільярдів гривень.

Київ же наводить свою статистику. У державній фіскальній службі України повідомили, що "від початку цього року відбулося зменшення надходжень до зведеного бюджету по Донецькій та Луганській областях порівняно з минулим роком на 76 відсотків ".

Також від квітня 2014 року близько 20 тисяч підприємств цього регіону скоротили обсяги надходжень податкових платежів до зведеного бюджету України більше ніж у п’ять разів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Водночас у фіскальній службі підтвердили - з Донеччини не припиняються щомісячні мільярдні платежі єдиного соціального внеску, у тому числі з непідконтрольних уряду в Києві територій.

Нагадаємо. раніше УНІАН повідомляв, що переоформити пенсії і соцвиплати побажали понад 600 тисяч переселенців.