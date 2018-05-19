На Харківщині поліцейські виявили у гаражі арсенал боєприпасів і вибухівки часів Другої світової

Власник гаража повідомив, що тривалий час займався розкопками та збирав боєприпаси. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.

У Харківській області поліцейські виявили у гаражі арсенал боєприпасів та вибухівки часів Другої світової війни.

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Як сьогодні повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Харківської області, арсенал виявили 17 травня під час проведення операції «Зброя-вибухівка».

Під час санкціонованого обшуку поліцейські вилучили з гаража 64-річного жителя Зміївського району 1330 патронів, 41 гранату, 22 запали, 10 корпусів снарядів, 8 пострілів, 9 корпусів гранат та 10 кілограмів тротилу.

До проведення обшуку також залучалися вибухотехніки. За інформацією експертів, вилучені предмети становили небезпеку для господаря оселі та його рідних. Деякі боєприпаси були іржаві й у будь-який момент могли здетонувати.

Зі слів чоловіка стало відомо, що тривалий час він займався розкопками та збирав боєприпаси. Небезпечну колекцію він зберігав у власному гаражі.

Вилучене направлено на експертизу.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами"). Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.