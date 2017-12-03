На Львівщині виявлено арсенал боєприпасів часів Другої світової війни

У місті Судова Вишня Львівської області місцевими жителями було виявлено 13 артилерійських снарядів калібру 75 міліметрів.

У місті Судова Вишня Львівської області, розташованого поблизу українсько-польського кордону, виявили арсенал боєприпасів часів Другої світової війни. Читайте такожНа Одещині біля кладовища виявили 40 снарядів часів Другої світової війни Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 2 грудня на відстані близько 200 метрів від житлових будинків на вул. Зеленій місцевими жителями було виявлено 13 артилерійських снарядів калібру 75 мм Піротехніки вилучили артснаряди для знешкодження. Походження боєприпасів встановлюється. Місто Судова Вишня входить в 30-кілометрової прикордонної зони.

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