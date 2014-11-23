Бойовики на Донбасі пояснили вчителям, що борги не погасять та зарплату не виплачуватимуть - ЗМІ

Педагогам ВНЗ першого рівня акредитації, "перепідпорядковуваним" терористичній організації "Донецька народна республіка", повідомили, що найближчим часом заробітну плату виплачувати їм не будуть, а колишні борги, включаючи відпускні, погашатися не будуть.

Про це йшла мова на зборах робочих колективів, що відбулися на минулому тижні в ряді ПТУ, ліцеїв і технікумів, повідомляє джерело "ОстроВа" в системі освіти.

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Зокрема, педагогам повідомили, що заборгованості із заробітної плати та відпусток не погашатимуться, лікарняні листи оплачуватися не будуть і соціальних виплат за минулий період теж не буде.

Що стосується заробітної плати, то перша виплата педагогам буде зроблена лише після того, як "буде наповнено бюджет "республіки"".

Як повідомлялося раніше, бойовики з "ДНР" заявили про "перепідпорядкування" собі всіх навчальних закладів окупованих територій, змусивши педагогів розпочати навчальний процес.