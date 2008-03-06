У Збройних Силах України - 18 тисяч жінок-військовослужбовців

На сьогодні у Збройних Силах України проходять службу та працюють понад 50 тисяч жінок. З них майже 18 тисяч – жінки-військовослужбовці, з яких 6,4 % - офіцери, 12,6% - жінки-прапорщики, 80% - жінки, які проходять службу за контрактом. Ще 119 дівчат навчаються у вищих військових навчальних закладах.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, щодня на бойове чергування з протиповітряної оборони нашої держави заступає майже 300 жінок-військовослужбовців.

Представниці прекрасної статі проходять службу та працюють в усіх видах та родах військ Збройних Сил України. Найбільше вони представлені у частинах і з’єднаннях Сухопутних військ та Повітряних Сил ЗС України.

Так, у 25-й окремій Дніпропетровській повітрянодесантній бригаді 6-го армійського корпусу служить механік-радіотелеграфіст взводу зв’язку старший солдат Олена ГРУБА. Вона - єдина жінка-військовослужбовець, яка здійснила 47 стрибків з парашутом з борту військово-транспортного літака Іл-76.

Старший інженер центру АСУ управління 6-го армійського корпусу старший лейтенант Людмила Денисова є автором комп’ютерної програми, створеної для взаємодії штабів ланки “корпус-бригада (полк)”.

Постійно до чергування в системі пошуково-рятувального забезпечення залучається льотчик-штурман змішаної ескадрильї авіаційної навчальної бригади Харківського університету Повітряних Сил старший лейтенант Вікторія ЗВЄРЄВА. На її рахунку близько 160 повітряних годин. На суто чоловічу посаду – старшим помічником оперативного чергового Командного центру Військово-Морських Сил ЗС України – раз на три дні заступає капітан-лейтенант Наталя СТУПАКОВА.

На випускному – 5-му – курсі Харківського університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба навчається курсант Вікторія МЄКОТОВА – продовжувач сімейної традиції військових льотчиків. Майбутня льотчиця-винищувач вже має 56 годин нальоту, з яких понад 35 – на реактивних Л-39. В.МЄКОТОВА – єдина жінка-військовослужбовець, яка літає на винищувачах.