Посібник стане добрим помічником при організації заходів із національно-патріотичного виховання.

На Тернопільщині усі школи отримають посібник з військово-патріотичного виховання молоді. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це сьогодні під час презентації підручника «Посібник організатору та інструктору військово-патріотичного виховання молоді» повідомили автори проекту, які представляють кілька патріотичних громадських організацій. Вихід книжки став можливий за підтримки облдержадміністрації.

«Посібник стане добрим помічником при організації заходів із національно-патріотичного виховання. Він пропонує нові підходи, враховуючи напрацювання минулого, а також сучасні тенденції.

Надалі автори працюватимуть над створенням навчальних матеріалів з військово-патріотичного виховання із рекомендаціями цікавих форм та методів, які можуть стати допоміжними для конкретних навчальних дисциплін та напрямків підготовки», - зазначив під час презентації підручника начальник відділу сім’ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний.