Росія не допускає українських лікарів до політв'язнів — Супрун

Супрунрозповіла, що вона закликала членів ВООЗ, щоб вони вимагали від Росії звільнити українських політв'язнів.

Росія не дає можливості українським медикам надавати допомогу та слідкувати за станом політв'язнів.

Про це повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун під час акції на підтримку Олега Сенцова біля посольства Росії, повідомляє "Громадське".

«Я недавно була в Женеві там виступала перед Всесвітньою асамблею охорони здоров'я і говорила саме про наших політв'язнів і що Російська Федерація не дозволяє нам доступ до них, щоб ми могли їм надавати допомогу. І ми не знаємо в якому вони стані», — розповіла Супрун.

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Також Супрун розповіла, що закликала «міністрів охорони здоров'я цілого світу, які належать до Всесвітньої організації охорони здоров'я, щоб вони вимагали від Росії звільнити наших політв'язнів».

Як повідомляв УНІАН, 14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування, єдиною вимогою якого назвав звільнення всіх 64 українських політв'язнів у РФ.

«Якщо я помру перед чемпіонатом (Чемпіонат світу з футболу 2018 року, що відбудеться в Росії 14 червня - 15 липня) або під час - буде резонанс на користь інших політв'язнів», - сказав він адвокату Дмитру Дінзе, який відвідав його в колонії у місті Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ).

У слід за Сенцовим оголосив голодування ще один політв'язень, екс-охоронця Дмитра Яроша Олександра Шумкова.

Режисера Сенцова і українського активіста Олександра Кольченка співробітники ФСБ РФ затримали в Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив Сенцова і Кольченка до 20 і 10 років ув'язнення, відповідно. Обидва провину не визнали.