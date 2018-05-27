Більше половини вболівальників вже покинули Україну – ДПСУ

Вчора у Києві відбувся фінальний матч ЛЧ-2018 між англійським "Ліверпулем" та іспанським "Реалом Мадрид".

Більше половини вболівальників англійського «Ліверпулю» та іспанського «Реалу Мадрид» вже покинули Україну.

Про це УНІАН повідомили у перс-службі Державної прикордонної служби України.

«Фінальний матч Ліги чемпіонів завершився і вболівальники обох команд з різними емоціями почали повертатися додому. На ранок 28 травня співробітники прикордонного відомства у пунктах пропуску загалом вже оформили більше половини гостей спортивного свята», - повідомили у прес-службі.

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Прикордонники також повідомили, що футбольні команди іспанського «Реалу Мадрид» та англійського «Ліверпуля» через авіаційні пункти пропуску також вже залишили територію України.

У ДПСУ також зауважили, що загалом співробітники Держприкордонслужби зустріли та оформили майже 25 тисяч вболівальники фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА.

Нагадаємо, вчора у Києві відбувся фінальний матч ЛЧ-2018 між англійським "Ліверпулем" та іспанським "Реалом Мадрид", у якому з рахунком 1:3 переміг мадридський клуб.