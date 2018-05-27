У Чернігові ювілейний "Велодень" зібрав понад 1,5 тисячі учасників

Зараз у місті налічується понад 50 велопарковок, поступово облаштовуються велодоріжки.

У Чернігові ювілейний "Велодень", який проводився у місті вже в 10-й раз, зібрав понад 1500 учасників.

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Як повідомила прес-служба Чернігівської міської ради, учасниками велопараду стали мер Владислав Атрошенко та його заступник Олександр Ломако (приєднався до "Велодня" всією сім'єю з двома дітьми).

В цьому році "Велодень" в обласному центрі Чернігівської області пройшов під гаслом: "Мій Чернігів - велосипедний". На велопарад, який пройшов вулицями міста і традиційно мав дистанцію 10 кілометрів, зареєструвалися 1514 учасників різного віку. Після завершення велопараду всі учасники приїхали на площу, де пройшли різноманітні конкурси з розіграшем призів. Окремо була обладнана локація для дитячих розваг. Завершився "Велодень" у Чернігові весняним пікніком на березі Десни.

За інформацією організаторів, "Велодень" - свято, що об'єднує тисячі велолюбителів України у загальному велопараді, який проходить по центральним вулицям міст. Учасники акції, незалежно від віку та стилю катання, підтримують здоровий і активний спосіб життя, безпеку та взаємоповагу на дорогах, відстоюють необхідність створення цивілізованих умов для руху велосипедистів у відповідності з європейськими стандартами.

Організаторами цього заходу в Чернігові традиційно виступають велосообщество "Лайби", ГО "Вело ЧЕ" за підтримки міської влади та партнерів. У святкуванні першого "Велодня" у Чернігові у 2008 році взяли участь 180 велосипедистів. Найбільша кількість зареєстрованих учасників свята було в 2016 році і налічувала 1890 чернігівців та гостей міста. Того дня також було встановлено Національний рекорд України "найбільший в Україні живий велосипед". За останні 5 років "Велодень" проводиться під певним девізом і тематикою: "Веломаскарад", "Рух! Екстрим! Безпека!", "Вело Ретростиль".

Цього року тематика має місцеву специфіку - "Чернігів-місто легенд". Зараз у місті налічується більше 50 велопарковок, поступово облаштовуються велодоріжки. До 2020 року планується облаштувати 186,6 кілометра велосмуг з урахуванням набережних.