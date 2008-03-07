У Полтаві відкрили «Православний магазин»

В Полтаві, на вул. Шевченка відкрито перший в області «Православний магазин».

Як повідомила УНІАН прес-служба мерії Полтави, освятив магазин Архієпископ Полтавський і Миргородський Філіп. На урочистості з цієї нагоди завітав і міський голова Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ. Він зазначив, що книги - то є кращий подарунок, а їхній асортимент в магазині дійсно вражає. Тут представлена література різного спрямування. Продаються також молитовники, ікони, церковне приладдя. Зокрема А.МАТКОВСЬКИЙ придбав книги «Захисти свій дім від зла, від хвороб душі та тіла», «Дитячий молитовник», «Обов’язки хрещеної матері».