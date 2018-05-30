"І слава Богу!": московські сусіди Бабченка цинічно прокоментували його вбивство (відео)
Московські сусіди застреленого в Києві 29 травня російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка прокоментували його вбивство словами "слава Богу!".
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Відео коментаря сусідів з'явилося в Telegram-каналі Mash. "Вбили його, і слава Богу!", - сказала жінка, а на запитання журналіста, чому, вона додала: "Тому що він козел".
Її чоловік зачинив двері перед журналістами зі словами: "О котрій Ви сюди прийшли? Все, до побачення!".
Як повідомляв УНІАН, відомого російського журналіста, військового кореспондента і письменника Аркадія Бабченко застрелили в Дніпровському районі Києва на порозі будинку, в якому він жив, ввечері 29 травня.
Поліція проводить розслідування.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на засіданні Радбезу ООН в Нью-Йорку заявив, що Москва завжди вважала Бабченка своїм ворогом.
Він зазначив, що ще рано робити висновки про те, хто стоїть за вбивством журналіста, але Росія причетна до аналогічних вбивств у минулому.