"І слава Богу!": московські сусіди Бабченка цинічно прокоментували його вбивство (відео)

Сусіди Бабченка в Москві цинічно прокоментували смерть журналіста.

Московські сусіди застреленого в Києві 29 травня російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка прокоментували його вбивство словами "слава Богу!".

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Відео коментаря сусідів з'явилося в Telegram-каналі Mash. "Вбили його, і слава Богу!", - сказала жінка, а на запитання журналіста, чому, вона додала: "Тому що він козел".

Її чоловік зачинив двері перед журналістами зі словами: "О котрій Ви сюди прийшли? Все, до побачення!".

Як повідомляв УНІАН, відомого російського журналіста, військового кореспондента і письменника Аркадія Бабченко застрелили в Дніпровському районі Києва на порозі будинку, в якому він жив, ввечері 29 травня.

Поліція проводить розслідування.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на засіданні Радбезу ООН в Нью-Йорку заявив, що Москва завжди вважала Бабченка своїм ворогом.

Він зазначив, що ще рано робити висновки про те, хто стоїть за вбивством журналіста, але Росія причетна до аналогічних вбивств у минулому.