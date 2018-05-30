Засідання суду у справі Насірова зірвалось через відключення електрики

Прокурор САП так і не зміг зачитати жодної сторінки обвинувального акту.

На сьогоднішньому судовому засіданні у справі екс-голови ДФС Романа Насірова прокурор не зміг зачитати жодної сторінки обвинувального акту, оскільки в суді виникли проблеми з електропостачанням.

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Як повідомляється на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook, сьогодні у Шевченківському райсуді Києва мало відбутись засідання по суті з розгляду обвинувального акту Насірова.

Незважаючи на те, що у попередньому засіданні суд вже відмовив захисту у відводі прокурорів, обвинувачений повторно заявив клопотання про відвід прокурорам САП Роману Симківу та Андрію Перову. Суд клопотання захисту відхилив.

«В зв’язку з перебоями електропостачання повноцінне в сенсі часу засідання суду не відбулося і фактично суд лише зміг відмовити у відводі прокурорів, а прокурор САП не зміг зачитати жодної сторінки обвинувального акту. Після того, як з’явилося електропостачання, час відвідений на судове засідання було вичерпано», – вказали у САП.

Зазначається, що прокурори на вимогу сторони захисту розпочали 7 грудня 2017 року зачитувати повний текст обвинувального акту, який складається з 774 сторінок. На сьогодні зачитано 245 сторінок обвинувального акту.

Наступне судове засідання у справі Насірова має відбутись 15 червня.

Нагадаємо, Роман Насіров підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

За версією слідства, протягом 2015-2016 років, посадовець, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, ініціював необґрунтовані рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям, що завдало державі збитків на суму майже у 2 млрд грн.

3 березня минулого року Кабмін усунув Романа Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування. 31 січня Кабінет міністрів України звільнив Насірова з посади.