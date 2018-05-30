Росія не погоджується на обмін 23 засуджених росіян на українських політв'язнів в РФ - Геращенко

Російська делегація в Мінську не відповіла, чи є її дії відмовою від захисту російських громадян, засуджених в Україні.

Представники Російської Федерації у Мінську на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі відмовляються погодитися на запропоновану Києвом ініціативу щодо обміну 23 засуджених росіян в Україні на українських політичних бранців, які утримуються у в'язницях на території Росії.

Про це повідомила представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко у Facebook.

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"Я в гуманітарній підгрупі і наші представники в ТКГ поставили пряме і очевидне запитання росіянам: якою є відповідь РФ на ініціативу України щодо передачі 23 засуджених росіян задля звільнення українців в тюрмах РФ. Ми ще раз звернулися до росіян з ініціативою звільнити ув’язнених українців до старту Мундіалю (Чемпіонату світу з футболу, який в червні-липні відбудеться в РФ - УНІАН)", - заявила Геращенко.

"Позиція росіян феєрична (дослівно): Росія - не учасник конфлікту, тому в Мінську не може обговорюватися тема звільнення українців в російських тюрмах і росіян в українських. А «республіки» включають цих росіян в список, бо ж вони їм «допомагали воювати» і жили на Донбасі до 2014 року... Прийшлося поставити уточнююче питання: чи означає це, що РФ «своих бросает» і фактично відмовляється від захисту своїх громадян? Відповіді немає", - наголосила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками попереднього засідання ТКГ, що відбулося 16 травня, представник України в гуманітарній підгрупі Геращенко заявила про відсутність прогресу в питаннях звільнення заручників і пошуку зниклих безвісти. За її словами, для звільнення українських заручників необхідний тиск усієї світової спільноти на РФ.