У родині українського телеведучого Дмитра Гордона сталося горе
13:32, 01 червня 2018Суспільство
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Померла мама Дмитра Гордона Міна Давидівна.
Причина смерті поки не повідомляється / Facebook Дмитро Гордон
У родині відомого українського журналіста і телеведучого Дмитра Гордона сталося горе. Померла його мати - Міна Давидівна.
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Про це журналіст повідомив на своїй сторінці в Facebook.
"Дитинство закінчилося. Мами більше немає", - написав він.
Мама Дмитра Міна Давидівна працювала інженером-економістом. Причина смерті поки не повідомляється.
Як повідомляв УНІАН, 29 травня у сім'ї популярного українського співака Олега Винника сталося горе. На 81-му році пішла з життя мама виконавця Ганна Яківна.
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