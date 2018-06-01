У родині українського телеведучого Дмитра Гордона сталося горе

Померла мама Дмитра Гордона Міна Давидівна.

У родині відомого українського журналіста і телеведучого Дмитра Гордона сталося горе. Померла його мати - Міна Давидівна.

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Про це журналіст повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Дитинство закінчилося. Мами більше немає", - написав він.

Мама Дмитра Міна Давидівна працювала інженером-економістом. Причина смерті поки не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня у сім'ї популярного українського співака Олега Винника сталося горе. На 81-му році пішла з життя мама виконавця Ганна Яківна.