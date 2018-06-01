В Україні за останні 2,5 роки правоохоронці понад 30 разів використовували імітацію вбивства - Луценко

За словами генпрокурора, імітація передбачена Кримінальним процесуальним кодексом України.

В Україні за останні 2,5 роки правоохоронці понад 30 разів використовували імітацію вбивства.

Про це генеральний прокурор України Юрій Луценко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Чому при розслідуванні замаху на життя Бабченка слідство вдалося до імітації вбивства? Така імітація передбачена ст. 271 КПК і використовувалася понад 30 разів за останні 2,5 роки", - написав він.

Довідка УНІАН. Стаття 271 (Контроль за вчиненням злочину) Кримінального процесуального кодексу України передбачає, що такий контроль може здійснюватися у випадках наявності достатніх підстав вважати, що готується вчинення або вчиняється тяжкий чи особливо тяжкий злочин. При цьому, контроль може проводитися у різних форматах, серед яких - "імітування обстановки злочину".

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Разом з тим, зазначається, що під час підготовки та проведення заходів з контролю за вчиненням злочину забороняється провокувати (підбурювати) особу на вчинення цього злочину з метою його подальшого викриття, допомагаючи особі вчинити злочин, який вона би не вчинила, якби слідчий цьому не сприяв, або з цією самою метою впливати на її поведінку насильством, погрозами, шантажем. Здобуті в такий спосіб речі і документи не можуть бути використані у кримінальному провадженні.

Як повідомляв УНІАН, українські спецслужби запобігли замаху на російського опозиційного журналіста Бабченка, який проживає у Києві, та провели 29 травня спецоперацію з інсценування його вбивства.

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За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували українця, який отримав 40 тисяч доларів за організацію злочину. Організатор запропонував колишньому учаснику АТО за 30 тисяч доларів вбити журналіста і передав завдаток в розмірі 15 тисяч доларів. Правоохоронці затримали організатора замаху, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України. Також організатор за завданням російських спецслужб повинен був нелегально придбати зброю для закладки баз на території України.

В організації замаху підозрюється Борис Герман - виконавчий директор українсько-німецького СП «Шмайсер» – єдиного недержавного підприємства з виробництва зброї в Україні. 31 травня Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і застосував до Германа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.