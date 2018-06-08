На пляжі українського курорту виявили радіоактивний пісок

Радіоактивний пісок виявили в селищі Піщаний Донецької області.

На пляжі селища Піщаний Донецької області виявили радіоактивний пісок.

Про це повідомляє місцеве видання 0629.com.ua з посиланням на заяву лабораторії електромагнітних полів та інших фізичних факторів Маріупольського міського відділення Головного управління Донецького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України.

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Радіоактивний пісок виявили в районі будинків від №68 до 76-б. При нормі 0,26 мкЗв/год потужність дози гамма-випромінювання на поверхні піску склала від 0,44 до 2,33 мкЗв/год.

"Площа ділянки, де виявлені торийсодержащие піски, - від 2300 до 2500 кв. м. На інших ділянках міських пляжів рівень гамма-випромінювання становить 0,13 мкЗв/год", - уточнили в лабораторії.

Лабораторним центром надано пропозиції міській раді на проведення боронування або підсипки забрудненої ділянки чистим піском.

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