"Я думаю, що він планував вбивство": продюсер Ягольник розповів про напад на нього в Києві

Чоловік зупинив ніж нападника рукою, ледь не діставши травму на все життя. Діставши відсіч, нападник втік, каже продюсер.

Український продюсер Олександр Ягольник, на якого вночі проти 9 червня було скоєно напад, розповів, що нападник міг мати намір вбити його.

Про це він розповів у коментарі ТСН.ua. Інцидент стався близько другої ночі у столичному районі Позняки, коли Ягольник повертався з дня народження свого брата.

"У дворі біля дверей до будинку винирнув якийсь чоловік і запитав: "Ти продюсер Ягольник? Я кажу: "Так, я". Він каже: "Є розмова". І це були останні слова, які він планував мені сказати", - пригадав продюсер.

Після цього, каже Ягольник, його врятували лише рефлекси, набуті під час давнішніх занять джіу-джитсу.

Читайте такожУ Харкові затримали групу осіб, які побили "кіборга" Вербича (фото)

"Я помітив, що він йде на мене з ножем і машинально поставив блок. Якби я свого часу не займався джіу-джитсу, я би... Я думаю, що він планував вбивство", - сказав Ягольник.

Діставши відсіч, нападник втік, каже продюсер.

В результаті нападу він дістав глибоке поранення руки і звернувся до медиків.

"Лікар сказав, що якщо було б трохи вище, то була б травма на все життя. Зашивали наживо, без анестезії", - додав Ягольник.

Раніше повідомлялося, що у Києві вночі невідомі напали на популярного українського продюсера Олександра Ягольника. В результаті бійки, продюсеру завдали поранення руки. Після цього злочинці зникли в невідомому напрямку.