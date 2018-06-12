Сучасне розуміння маскулінності - як українські чоловіки ставляться до гендерних стереотипів та насильства щодо жінок

13 червня 2018 року о 16 годині у концертному холі Bel etage (вул. Шота Руставелі 16а, Київ) пройде презентація та обговорення результатів дослідження “Сучасне розуміння маскулінності: ставлення чоловіків до гендерних стереотипів і насильства щодо жінок”.

Єдине в Україні національне комплексне дослідження дозволяє подивитися на світ очима чоловіка. Що впливає на формування його особистості? Наскільки чоловіки готові до рівного розподілу домашніх обов’язків? Кривдник чи жертва у домашньому насильстві? Ідеальна дружина очима українських чоловіків? Відповіді на ці та багато інших питань представить Ганна Герасименко, провідна наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України.

Презентація пройде за участі пані Наталки Федорович, заступниці Міністра соціальної політики України та пана Каспара Піка, Представника UNFPA в Україні. У тематичній дискусії візьмуть участь: пані Джудіт Гоф, Посол Великої Британії в Україні, пан Роман Ващук, Посол Канади в Україні, пан Мартін Хаґстрьом, Посол Королівства Швеція в Україні, пані Ірина Луценко, Представниця Президента України в Верховній Раді України, пан Роман Греба, Заступник Міністра освіти і науки України, пан Денис Чернишов, Заступник Міністра юстиції України, пані Марія Єфросиніна, Почесний Посол UNFPA, та пан Ярослав Ведмідь, виконавчий директор Postmen Digital Agency.

Реєстрація для представників ЗМІ обов’язкова за посиланням до 12.00 год 13 червня 2018 року.

Після презентації результатів дослідження, на учасників заходу чекає вистава сербського молодіжного театру Reflektor teatar - MACHO MEN. Головною темою вистави MACHO MEN є спроба показати, як сприймається і що очікується від сучасного чоловіка, та як соціальні норми впливають на його становлення.

Дослідження “Сучасне розуміння маскулінності: ставлення чоловіків до гендерних стереотипів і насильства щодо жінок” було проведено UNFPA у партнерстві із Міністерством соціальної політики України та за підтримки Уряду Великої Британії.

Програма заходу додається. Контактна особа: Надія Ковалевич, 095-34-69-136, kovalevych@unfpa.org