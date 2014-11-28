ОБСЄ на Донбасі зафіксувала ще три колони військової техніки без розпізнавальних знаків

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Майкл Боцюрків на брифінгу в Києві.

«За останні 10-12 днів ми помітили ще три великі конвої військових машин, які їдуть зі сходу. Там 70 машин без розпізнавальних знаків ні на машинах,ні на людях, більшість з них везли важку артилерію, а також ракетні установки», - заявив він.

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Боцюрків нагадав, що «26 листопада у Шахтарську, на схід від Донецька, наші спостерігачі побачили конвой із 20 вантажівок «Урал» і КамАЗ без розпізнавальних знаків, на дорозі А-21, вони їхали на захід».