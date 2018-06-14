Співачка-трансгендер Зіанджа та євродепутат оголосили про участь в Марші рівності в Києві

16:04, 14 червня 2018
Суспільство
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Зіанджа піде на &quot;КиївПрайд&quot; / фото instagram.com/goloskrainy_official

Ребекка Хармс вже втретє приїде на Марші рівності в Києві. Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вона візьме участь у кількох заходах та зустрічах з організаторами КиївПрайду, Національним демократичним інститутом (НДІ) та канадським посольством, присвяченим правам людини, питанням про захист дискримінованих меншин та сприянню розвитку громадянської рівності" - йдеться у повідомленні прес-служби.

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"Я йду" КиївПрайд "як горда Трансгендерна жінка! Побачимося 17 червня!" - написала Зіанджа в Instagram. 

Як відомо, 17 червня, у неділю, в Києві відбудеться Марш рівності "КиївПрайд".  Марш рівності розпочнеться о 9:00 біля Національної опери України.

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Теги: #Марш рівності#КиївПрайд#Екс-Борис Апрель Зіанджа