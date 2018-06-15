Кожні 30 секунд один українець виїздить на заробітки за кордон - ЗМІ

За словами глави Мінсоцполітики Олександра Реви, постійно за кордоном знаходиться 3 мільйони 200 тисяч чоловік.

Згідно сайту ukrainianpeopleleaks.com з 20 березня на заробітки за кордон виїхали 246 000 українців. На сайті можна побачити підрахунок виїжджаючих українців в онлайн режимі, за даними ресурсу, кожні 30 секунд один громадянин України вирушає за кордон.

Про це повідомив 112 канал під час гостьової студії, в якій перебував міністр соціальної політики України Андрій Рева.

«Починаючи з 20 лютого вже виїхали 246 000 громадян. Ось такий підрахунок робить сайт ukrainianpeopleleaks.com, посилаючись на слова міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Зараз бачимо на екрані в реальному часі, що цей сайт показує. А пан Клімкін заявив, що залишає Україну більш ніж 100 000 українців щомісяця. А в минулому році, за даними чиновника, виїхали близько мільйона», - повідомили в ефірі телеканалу.

За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, цифри сайту можна прокоментувати таким чином:

«Нам державна прикордонна еміграційна служба дала стабільну цифру, скільки людей наших знаходиться за кордоном, за їх даними, а фактично працюють. Це 3 мільйони 200 тисяч чоловік. Справа в тому, що міграція наша, вона дуже неоднорідна. Величезна маса людей виїжджає на тимчасову роботу, сезонну роботу. І виїхавши на 2-3 місяці, потім вони повертаються. Їдуть інші. І такий кругообіг, якщо взяти масу людей, яка задіяна в міграції, то їх досить велика кількість. Але постійно за кордоном знаходиться 3 мільйони 200 тисяч осіб», - заявив міністр.