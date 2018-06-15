Сенцова не возили в реанімацію - адвокат

Сенцов тримає голодовку і в реанімацію його не возили, заявив адвокат.

Незаконно засудженого в Росії українського кінорежисера Олега Сенцова не возили в реанімацію, він продовжує голодування.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав його адвокат Дмитро Дінзе.

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«Відповідально заявляю, що Сенцов Олег тримає голодовку і в реанімацію його не возили. Не треба нагнітати ситуацію таким чином», - заявив адвокат.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцов утримується в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 червня сестра кінорежисера Наталія Каплан заявила, що Сенцов не має наміру припиняти голодування, оголошене 14 травня. За її словами, 8 червня Сенцова відвозили в реанімацію.