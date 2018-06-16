Адвокатський шантаж: від запорізьких суддів вимагали $35 тисяч за неподання на них скарги

За вказану суму зловмисник обіцяв не подавати до Вищої ради правосуддя скаргу щодо нібито вчиненого суддями дисциплінарного проступку.

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою у Запоріжжі викрили адвоката, який вимагав від судді 35 тис. доларів неправомірної вигоди.

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Як повідомляє прес-центр СБУ, адвокат вимагав вказану суму від суддів одного із судів Запорізької області.

За це зловмисник обіцяв не подавати до Вищої ради правосуддя скаргу щодо нібито вчиненого суддями дисциплінарного проступку.

«Оперативники спецслужби затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на робочому місці під час одержання частини хабара у розмірі 25 тис. доларів», - йдеться у повідомленні.

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 4 ст. 368-3 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.