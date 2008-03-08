Мінвуглепром має намір відновити аукціони з продажу вугілля

Міністерство вугільної промисловості має намір відновити аукціони з продажу вугілля в ІІ кварталі цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час «гарячої» телефонної лінії повідомив журналістам перший заступник міністра вугільної промисловості Юрій ЯЩЕНКО.

За його словами, організатором аукціонів, як і раніше, виступить ДП «Вугілля України».

На аукціонах передбачається реалізовувати коксівне вугілля і сортове, що видобувається державними вугледобувними підприємствами і призначене для експорту.

«Зараз ДП «Вугілля України» готується до продажу на аукціоні коксівного і сортового вугілля. Це паливо, яке йде на експорт. І вже в березні, можливо, до кінця березня буде перший аукціон», - сказав Ю. ЯЩЕНКО.

До участі в аукціонах допускатимуться як українські, так і іноземні компанії.

Ю.ЯЩЕНКО допустив, що на аукціони може виставлятися до 500 тис. тонн вугілля.

Він повідомив, що на сьогодні, згідно з дорученням уряду і міністерства, ДП «Вугілля України» розробляє умови і порядок проведення аукціонів.

Йому важко уточнити, на якому майданчику проводитимуться аукціони, проте зазначив, що, найімовірніше, міністерство у виборі оператора орієнтуватиметься на колишній досвід співпраці з Універсальною товарно-сировинною біржею.

Як повідомляв УНІАН, ДП “Вугілля України” 31 березня 3007 року провело перший аукціон з продажу вугільної продукції на Універсальній товарно-сировинній біржі. Під час торгів було реалізовано 25 лотів обсягом 31,5 тис. тонн енергетичного вугілля марки ДГСШ 0-13 за стартовою ціною 9 млн. 961,8 тис. грн.