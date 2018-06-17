Представники руху С14 заблокували декілька доріг на столичній Лук'янівці (фото)

Активісти вимагають звільнити затриманих противників «Маршу рівності», а також приїзду найвищого керівництва МВС.

Представники руху С14, які пікетують Шевченківським РУВС, заблокували декілька доріг на Лук'янівці в Києві з вимогою звільнити затриманих противників «Маршу рівності».

Про це повідомляється на сторінці громадської організації «С14» у соціальній мережі Facebook.

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«Транспортний колапс на Лук'янівці. Забловано декілька доріг. Вимагаємо приїзду найвищого керівництва МВС, яке сьогодні віддало наказ розігнати силою мирний мітинг», - сказано у повідомлені.

До цього активісти заблокували дорогу під Шевченківським РУВС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві відбулась хода “Маршу рівності”, в якій, по різним оцінкам взяло участь від трьох до шести тисяч осіб.

З 6 ранку у Києві було затримано 57 осіб, які хотіли перешкодити «Маршу рівності».