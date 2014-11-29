В Антрациті "казаки" зобов'язали торговців доносити на покупців синьої та жовтої фарби - ЗМІ

В Антрациті, окупованому «козачою національною гвардією Всевеликого війська Донського», всіх торговців лаками й фарбами взяли на особливий контроль.

Як повідомляє Informator.lg.ua із посиланням на джерело, наближене до місцевих бойовиків, торговців зобов`язали надавати щоденні звіти про тих, хто купує синю й жовту фарбу, а в разі придбання синьої й жовтої одночасно торговцям наказано негайно телефонувати в козачу «комендатуру».

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17 листопада під час акції протесту в Свердловську протестувальники облили синьою й жовтою фарбою ворота однієї з «комендатур» місцевих бойовиків.