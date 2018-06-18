Денісова і Москалькова домовились про принцип «моніторингового відвідування» ув'язнених українців у Росії і росіян в Україні.

Омбудсмени України і РФ зможуть відвідувати «утримуваних осіб» лише на принципах паритетності й одночасності.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це заявила Уповноважений Верховної Ради з прав людини РФ Тетяна Москалькова за підсумками переговорів зі своєю українською колегою Людмилою Денісовою.

«Сьогодні відбулася дуже важлива зустріч з Уповноваженим з прав людини Верховної Ради України Людмилою Денісовою. В результаті зустрічі почалося вироблення «дорожньої карти» відвідування громадян, які перебувають у місцях позбавлення волі», - сказала Москалькова.

Вона заявила, що на переговорах обговорювався принцип «моніторингового відвідування».

«В основі цих принципів лежатиме взаємність, паритетність і одночасність відвідування наших громадян, які перебувають у Росії й Україні», - сказала Москалькова.

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У свою чергу, Денісова зазначила, що принцип «синхронності» відвідування сприятиме відновленню довіри між «нашими інституціями, для того, щоб ми могли довіряти один одному», а в подальшому такі відвідування можна буде проводити в різний час.

«Ця синхронність (відвідувань) відпрацьовується на рівні тих державних органів, які ухвалюють такі рішення. Ми свої пропозиції зробили», - сказала український омбудсмен.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров за підсумками останньої зустрічі керівників МЗС країн «нормандської четвірки» заявив, що омбудсмени України і РФ розробляють «дорожню карту» щодо звільнення утримуваних осіб.

13 червня Денісова вирушила до РФ для відвідування незаконно ув'язнених українців.

14 червня вона виступила проти пропозиції представників Росії відвідати в колонії незаконно ув'язненого українського режисера Олега Сенцова 22 червня і вимагала негайного допуску до нього. Наступного дня, 15 червня, Денісова повідомила, що їй відмовили у зустрічі із Сенцовим у колонії.

Денісова також заявила, що переговори з російською стороною зайшли в глухий кут. У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що Сенцов «не є утримуваною особою», і відмовився відповідати, чому до нього не пускають українського омбудсмена.

Сьогодні, 18 червня, Денісовій не дали побачення з незаконно засудженим українським журналістом Романом Сущенком.