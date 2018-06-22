У суді Маріуполя знайшли прослушку та приховане відеоспостереження

За словами судді, камера була зафіксована так, що в її поле зору потрапляли комп’ютер та матеріали справ на робочому столі судді.

У кабінетах суддів Жовтневого суду міста Маріуполя знайшли апаратуру для прослуховування і приховані камери відеоспостереження.

Про це свідчать відповідні заяви, оприлюднені в Реєстрі повідомлень суддів про втручання в діяльність на сайті Вищої ради правосуддя, повідомляє "Українська правда".

14 червня суддя Єлизавета Ікорська в своєму кабінеті зауважила, що лампа денного освітлення знаходиться в незвичному положенні. Під підвісною стелею було виявлено провід і два предмети (за попереднім оглядом ­ мікрофон і відеокамера).

За словами судді, камера була зафіксована так, що в її поле зору потрапляли комп’ютер та матеріали справ на робочому столі судді.

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Про знахідку Ікорська відразу повідомила на гарячу лінію Служби безпеки України. Того ж дня на місце події прибула слідчо-оперативна група СБУ, яка знайшла в кабінеті Ікорської ще один мікрофон. У подальшому оперативники знайшли подібні пристрої у ще одному кабінеті судді – Павла Папаценка.

Вони також з’ясували, що дріт від прослуховуючої апаратури веде до кабінету голови суду Жовтневого суду Наталії Кирьякової: там спецслужба виявила пристрій для прийому і передачі даних.

Всього було виявлено 4 блоки живлення, радіопередавач з антеною, 3 мікрофони, 2 відеокамери, відеореєстратор з жорстким диском, з'єднані між собою.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правової кваліфікацією за ч.1 ст.359 КК України "Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації".

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"Заслуговує уваги та обставина, що Жовтневий районний суд Маріуполя територіально розташований у зоні проведення Операції об'єднаних сил. У територіальній юрисдикції суду розташовані органи державної влади, зокрема регіональне управління СБУ, прокуратура Донецької області, слідчий відділ ГУ Національної поліції", – наголошують у своїх заявах судді.

То ж за їхніми словами, незаконна аудіо- та відеофіксація може мати негативні наслідки, бо судді розглядають справи, які містять відомості, пов'язані з безпекою країни.

Таким чином судді Жовтневого райсуду Маріуполя заявляють про незаконне втручання в їхню діяльність та просять ВРП та правоохоронні органи вжити відповідних засобів реагування.

Як повідомляв УНІАН, у березні керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький заявляє, що знайшов у себе в офісі "жучок", кому він належить.