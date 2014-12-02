За фактом вибуху біля військової частини у Харкові розпочато кримінальне провадження

Про це йдеться в повідомленні на сайті МВС. "2 грудня о 02.30 в Київський райвідділ міліції надійшло повідомлення від чергового військової частини 3017 Національної гвардії, про те, що біля непрацюючих воріт стався вибух", - йдеться в повідомленні.

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У повідомленні наголошується, що на місце події виїхало керівництво Головного управління МВС, слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки, представники районної прокуратури, управління СБУ в Харківській області, кінологічна служба, рятувальники та медики.

"На місці події вилучено речові докази, проведені першочергові оперативно-слідчі дії", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні уточнюється, що в результаті вибуху ніхто з громадян або військовослужбовців не постраждав.