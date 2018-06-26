Війна, корупція, безробіття: українці назвали основні державні проблеми

Для 63% українців припинення війни на Донбасі є домінуючою вимогою до наступного президента України.

Війна на Сході України залишається найважливішою державною проблемою в очах громадян.

За данними опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг», 78% українців важають війну на Донбасі головною проблемою в Україні.

Про хабарництво та корупцію як загальнодержавну проблему говорять 55% респондентів, безробіття – 29%. Низький рівень зарплат та пенсій, недостатній рівень соціального захисту, соціальне розшарування, підвищення цін на основні товари, як проблеми державного рівня, хвилюють від 16% до 18% опитаних.

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До того ж 63% опитаних українців домінуючою вимогою до наступного президента України називають припинення воєнних дій на сході України.

За даними дослідження, «посилення боротьби з корупцією очікують 49% респондентів, відродження промисловості – 40%, підвищення соціальних стандартів – 30%».

Водночас на підвищення якості медицини, зменшення впливу олігархів на політику, відродження аграрного сектору, зміцнення обороноздатності країни та стимулювання розвитку бізнесу очікують від 11% до 19% опитаних, а на підвищення міжнародного іміджу України, реформування освіти і науки, захисту української мови і культури – від 4% до 8% опитаних жителів України.

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Рейтинг проблем особистого характеру очолюють соціально-економічні питання: підвищення цін й тарифів, а також низький рівень зарплат і пенсій особисто хвилюють більше половини респондентів. Питання війни на Сході, низький рівень медичних послуг, відсутність роботи є особистими проблемами для кожного п’ятого. Недостатній рівень соціального захисту, хабарництво і корупція у владі вважають проблемами 15-16% опитаних, соціальне розшарування – 10%. Інші питання особисто хвилюють не більше 10%.

Опитування проводилося з 14 по 24 червня. У ньому взяли участь 2,5 тис. респондентів. Було опитано населення України віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Опитування проводилося за допомогою особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження - не більше 2,0%.

Як повідомляв УНІАН, дві третини українців не вірять у чесність майбутніх президентських виборів.