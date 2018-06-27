У Щасті затримали колишнього бойовика, який після звільнення з в'язниці став "міліціонером ЛНР"

31-річний чоловік їхав до тітки, щоб почати життя "з чистого аркуша", але минуле все ж не відпустило його.

В м. Щастя оперативники Управління карного розшуку затримали 31-річного мешканця м. Довжанськ (раніше м. Свердловка), який перебував у складі НЗФ, як боєць так званого «МВД ЛНР».

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Як повідомляє Нацполіція, чоловік розповів про те, що на початку 2017 року після звільнення з місць позбавлення волі він за пропозицією свого товариша вступив до так званої «народної міліції «ЛНР». Його призначили стрілком.

Пройшов військову підготовку на полігоні, приймав участь в повномасштабних навчаннях, організованих російськими кураторами для двох НЗФ – «ЛНР» та «ДНР», де бойовики використовували бойову техніку та боєприпаси. Після проходження «бойового хрещення» безпосередньо утримував позиції окупантів у с. Новосвітлівка, х. Вишневий дол та с. Весела Гора.

В жовтні 2017 року через порушення дисципліни чоловіка звільнили. Не маючи змоги ніяк себе реалізувати, через нестачу роботи, грошей та їжі, він вирішив «пробратися» на територію України, щоб доїхати до тітки аби почати життя з «чистого аркуша».

Даний факт внесений до ЄРДР та кваліфікований за ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Луганщині затримали колишнього співробітника "МВС ЛНР".