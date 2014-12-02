У Кам’янці-Подільському для родин учасників АТО запровадили соціальні картки

У Кам’янці-Подільському (Хмельницька область) для родин учасників АТО запроваджено соціальні картки зі знижками в аптеках та магазинах на продукти першої необхідності.

Про це зазначив міський голова Михайло Сімашкевич на прес-конференції, повідомили УНІАН у прес-службі міської ради Кам’янця-Подільського.

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«Ми розуміємо наскільки важко сьогодні родинам, батьки, сини, чи чоловіки яких воюють на сході. Ми не може залишатися осторонь тих, хто захищає наш мир. Тому, я провів перемовини з підприємцями, фармацевтами про те, щоб надати сім’ям учасників АТО допомогу у вигляді знижок в магазинах, супермаркетах та аптеках. Приємно, що вони погодилися на таку пропозицію» – зазначив мер міста.

Для того, щоб учасник АТО, який стоїть на обліку в департаменті соціального захисту населення, чи члени його родини могли отримати соціальну картку, потрібно звернутися до цього департаменту.

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Довідка УНІАН. У Кам’янці-Подільському нараховується 200 військовослужбовців, котрі є учасниками антитерористичної операції на сході України.