Активісти подали до суду на Порошенка через призначення Жебрівського аудитором НАБУ

Вони вимагають позбавити Жебрівського посади шляхом скасування відповідного указу президента через відсутність досвіду роботи у правоохоронних чи судових органах за кордоном або в міжнародних організаціях.

Центр протидії коруцпції, Transparency International Україна та Автомайдан подали до суду на Президента України Петра Порошенка через призначення екс-голови Донецької облдержадміністрації Павла Жебрівського на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро України.

Про це повідомили УНІАН у Центрі протидії корупції.

Призначення оскаржено в Касаційному адміністративному суді у складі Верховного суду України.

Активісти вимагають позбавити Жебрівського посади аудитора НАБУ шляхом скасування указу президента. Причина - відсутність у Жебрівського досвіду роботи у правоохоронних чи судових органах за кордоном або в міжнародних організаціях, як того вимагає закон.

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Згідно зі статтею 26 закону «Про Національне антикорупційне бюро», аудитор НАБУ повинен мати досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи в міжнародних організаціях. Жебрівський, згідно з його офіційною біографією, такого досвіду роботи не має, і згодом сам підтвердив це журналістам, йдеться у повідомленні ЦПК.

«Незаконне призначення на посаду аудитора НАБУ Жебрівського ставить під сумнів весь результат аудиту. Повноваження такого аудитора можна легко оскаржити в суді, а разом з цим - і весь висновок аудиту», - заявив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

У свою чергу виконавчий директор українського представництва Transparency International Ярослав Юрчишин наголосив: «Президент не скористався можливістю призначити за своєю квотою в комісію авторитетного міжнародного фахівця з досвідом проведення аудиту правоохоронного органу. Прикро, але це його право і його вибір. Однак, ми наполягаємо на тому, щоб вимоги закону були дотримані і всі члени комісії відповідали прописаним критеріям».

Як повідомляв УНІАН, 13 червня президент України Петро Порошенко звільнив Жебрівського з посади голови Донецької ОДА, яку той обіймав з 11 червня 2015 року, та нагородив орденом князя Ярослава Мудрого.

19 червня Порошенко призначив Жебрівського на посаду аудитора НАБУ.