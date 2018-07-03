Топ-5 порад, як не отруїтися влітку (відео)

Літо – час не лише для розваг та відпочинку. Саме в цю пору року збільшується кількість отруєнь.

В літній період збільшується кількість отруєнь, щоб не зіпсувати собі сонячні дні, дотримуйтесь порад.

1. Мийте руки і свіжі продукти

Не пробуйте на ринках продукти, на них може бути багато бактерій і бруду.

2. Звертайте увагу на умови зберігання продуктів

Не беріть з собою продукти, що швидко псуються, особливо це стосується десертів з білковим кремом.

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3. Вживайте їжу одразу після приготування

Не рекомендується залишати страви без холодильника більше, ніж на дві години.

4. Не купуйте продукти на стихійних ринках

Всюди пил, вихлопні гази і продукція не завжди перевірена. Купивши такі продукти, ви ризикуєте «підхопити» кишкову паличку.

5. Пийте тільки бутильовану або кип'ячену воду

Не можна пити сиру воду із крана, струмків і озер.