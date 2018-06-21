Причиною спалаху кишкової інфекції у дітей в Кременецькому районі на Тернопільщині стала сальмонела

Носієм сальмонельозу виявився працівник навчально-виховного комплексу.

Причиною спалаху кишкової інфекції у дітей в Кременецькому районі Тернопільської області стала сальмонела.

Як повідомили УНІАН в Тернопільському обласному лабораторному центрі, після того, як отруїлося 10 осіб, нових випадків не було.

У обстежених хворих та контактних та у працівника навчально-виховного комплексу було виявлено патогенний збудник – Salmonella enteritidis.

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Наявність носія сальмонельозу у дитячому закладі, що свідчить про порушення санітарного законодавства, і послужило причиною зараження дітей.

Носій сальмонельозу - працівник навчально-виховного комплексу - буде відсторонений від роботи до закінчення лікування та результатів контрольних лабораторних обстежень.

Епідрозслідування ще не закінчено.

За результатами абораторних досліджень Тернопільської регіональної лабораторії Держпродспоживслужби, відхилення за мікробіологічними показниками (бактерії групи кишкової палички) виявленні у зразку «фаршу свиного». У добових пробах за 13 червня, змивах і взірцях харчових продуктів відібраних 14 червня (яйця, хек морожений, масло солодко вершкове) – збудників інфекцій не виявлено.

Розпочате епізоотичне обстеження приватного господарства працівника закладу, в якого виявлено сальмонельоз, з метою встановлення ймовірного фактору передачі сальмонельозу через домашню птицю.

Продовжується перевірка фактів обігу немаркованої продукції у дитячому закладі, власне стосовно постачання і використання у закладі немаркованих яєць.

Розслідування інциденту триває.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня був зареєстрований спалах кишкової інфекції серед вихованців навчально-виховного комплексу «Гаївська ЗОШ I-II ст. - ДНЗ» Кременецького району.

Захворіло 5 дітей, всі їх госпіталізували на стаціонарне лікування в інфекційне відділення Кременецької районної клінічної лікарні з попереднім діагнозом «Гастроентероколіт середньої важкості».

Згодом кількість отруєних зросла до 10.

Перед цим у травні 10 осіб (з них 6 дітей) отруїлися у «Ресторації МISTO» в м. Борщів. Причиною отруєння також став сальмонелоз, отруєння відбулося через інфіковане куряче м’ясо.