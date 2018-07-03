На Житомирщині  СБУ вилучила спецобладнання для "перебивання" номерів на авто і $3 тисячі

Наразі проводяться необхідні слідчі дії, встановлюється причетність до злочинної діяльності інших осіб.

Вчора на Житомирщині працівники прокуратури і СБУ вилучили спеціальне обладнання, яким зловмисники перебивали номерні знаки автомобілів та декілька тисяч доларів готівкою.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Згідно повідомлення, 2 липня за погодженням із процесуальним прокурором, проведено низку санкціонованих обшуків у Житомирі та Житомирському районі.

Їх провели у житлових та господарських приміщеннях, які належать людям, причетним до протиправної діяльності. Під час обшуків виявлено та вилучено спеціальне обладнання для перебивання номерів агрегатів транспортних засобів, автомобіль, на якому, ймовірно, планувалася заміна номера, відповідні таблички з номерами агрегатів авто, а також $3150 тощо.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 359 Кримінального кодексу ("незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації"), триває. Проводяться необхідні слідчі дії, встановлюється причетність до злочинної діяльності інших осіб.