На Житомирщині суд взяв під домашній арешт чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві сина-учасника АТО

Спочатку підозрюваного не затримували, оскільки він визнав свою провину і нікуди не тікав.

На Житомирщині суд взяв під домашній арешт чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві сина - колишнього учасника АТО.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Коростенського міськрайонного суду Житомирської області.

Зазначається, що «11 травня слідчим суддею розглянуто клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство")".

За даними слідства, підозрюваний у вбивстві перебував на момент конфлікту у стані алкогольного сп’яніння.

«Підозрюваний, знаходячись в стані алкогольного сп’яніння, на грунті тривалих неприязних відносин під час конфлікту з потерпілим, який є його рідним сином, наніс останньому удар клинком ножа в грудну клітину, що спричинило смерть потерпілого»,- йдеться у повідомленні.

Отже, суд вирішив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Як повідомляв УНІАН, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства 9 травня у Коростені колишнього учасника АТО.

Інформація про трагедію надійшла до правоохоронців 9 травня ввечері.

Під час з’ясування обставин стало відомо, що внаслідок конфлікту 61-річний чоловік кілька разів вдарив сина ножем, який від поранень помер.

Спочатку підозрюваного не затримували, оскільки він визнав свою провину і нікуди не тікав. Також відомо, що загиблий після повернення із зони АТО сильно зловживав спиртним.

Розслідування цього кримінального провадження триває.