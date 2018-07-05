На Житомирщині попрощалися з бійцем 30-ї бригади, який загинув на Донбасі у 2014 році

Ідентифікувати останки бійця танкового екіпажу вдалося у результаті проведених слідчо-розшукових заходів та низки спеціальних експертиз.

На Житомирщині сьогодні, 5 липня, поховали бійця 30-ї бригади Петра Барбуха, який загинув у зоні бойових дій на Донбасі ще у 2014 році.

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Як повідомили УНІАН у Піщівській сільській раді, до якої належить село Жеребилівка Новоград-Волинського району, саме у цьому селі і поховали бійця.

«Попрощатися із вояком прибули рідні, друзі, військовослужбовці, влада, жителі села, більше трьохсот чоловік », – зазначили у сільраді.

25-річний старший солдат Барбух загинув у складі танкового екіпажу під командуванням старшого лейтенанта Артема Абрамовича під час бою поблизу селища Нікіфорово у серпні 2014 року на Донбасі.

«Екіпаж пішов на таран із російським танком, прикриваючи тил бригади. У результаті проведених слідчо-розшукових заходів та низки спеціальних експертиз вдалося ідентифікувати останки тіла воїна», - розповіли кореспонденту УНІАН у сільраді. Там також уточнили, що Барбух родом з Жеребилівки Новоград-Волинського району.