"Тітушці" Крисіну призначили безкоштовного адвоката

На сьогоднішнє судове засідання по справі Крисіна та Чемеса в чергове не з'явилися захисники Крисіна. На наступному засіданні його інтереси представлятиме адвокат з центру безоплатної правової допомоги

Підозрюваному у справі про перешкоджання проведенню мирних зібрань, викраденні людини та хуліганстві Юрію Крисіну призначили безкоштовного адвоката для оголошення обвинувального акту.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні суду прокурор Юлія Малашич заявила клопотання про залучення для оголошення обвинувального акту для Крисіна адвоката з центру безоплатної правової допомоги, оскільки вже п'ять засідань поспіль суд не може оголосити обвинувальний акт з вини захисників Крисіна.

Суддя Любов Леонтюк задовольнила це клопотання, а від так обвинувальний акт Крисіну буде зачитуватися у присутності державного адвоката.

Своє клопотання прокурор Малашич обгрунтувала, зокрема й тим, що адвокат Крисіна Євген Солодко в інтерв'ю одному із журналістів, імені якого прокурор не назвала з міркувань безпеки, заявив про те, що захисники Крисіна будь-якою ціною будуть намагатися зробити так, щоб Любов Леонтюк не виносила вирок по даній справі і тому вони всіляко затягують час до вересня, коли Леонтюк піде на пенсію.

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Наступне засідання, на якому планується оголосити обвинувальний акт Крисіну, має відбутися 6 липня.

Як повідомляв УНІАН, Дарницький райсуд Києва розглядає справу проти Крисіна та Сергія Чемеса за трьома епізодами.

За даними слідчих, у січні 2014 року біля станції метро «Петрівка» «тітушки» викрали Владислава Іваненка, вивезли в лісосмугу у наметовий табір «тітушок» біля станції метро “Бориспільська” та катували, вимагаючи під відеозапис надати певну інформацію. Крисіну і Чемесу інкримінується залучення осіб до охорони табору «тітушок» та надання вказівок про вчинення протиправних дій стосовно потерпілого Іваненка.

За другим епізодом справи Крисін і Чемес виступають як організатори «тітушок», які 18 лютого 2014 року, за декілька годин до нападу на журналіста В’ячеслава Веремія, кидали вибухівку на барикади «майданівців» на вулиці Прорізній у Києві. Також за даним епізодом Крисіну і Чемесу інкримінується протидія учасникам акцій протесту, оскільки вони поставили підлеглим “тітушкам” завдання не випускати та не впускати активістів з/на Майдан Незалежності шляхом застосування до них насильства.

За третім епізодом справи – про вбивство Веремія – обвинувачується лише Чемес, оскільки Крисіну уже винесено вирок у відповідному провадженні.

22 грудня 2017 року Шевченківський районний суд засудив Крисіна до 4 років позбавлення волі з відстрочкою покарання терміном на 2 роки.

13 червня 2018 року Апеляційний суд міста Києва задовольнив частково скаргу прокуратури та представників потерпілої сторони на рішення Шевченківського райсуду, призначивши при цьому Крисіну новий вирок - 5 років реального позбавлення волі.