В Україні запрацював раніше заблокований популярний російський сайт

Російський відеохостинг Rutube був заблокований, після президентського указу про блокування доступу до ряду російських сайтів від травня 2017 року.

В Україні відновив роботу російський конкурент відеохостингу Youtube Rutube.

Зазначимо, що з 2017 року доступ до сайту з України був заблокований на ряду з іншими російськими ресурсами. Однак зараз зайти на сайт відеохостингу можна без допомоги сторонніх програм та додатків.

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Нагадаємо, 15 травня 2017 року президент України Петро Порошенко підписав указ про продовження на рік санкцій проти Росії, згідно з яким в Україні було заблоковано доступ до російських соціальних мереж ВКонтакте, Однокласники, ресурсів Yandex, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту "1С".

Доступ до російських соціальних мереж був обмежений у зв'язку з блокуванням всіх ресурсів сервісу Mail.Ru Group. Під дію санкцій підпали також сайти антивірусних компаній "Лабораторія Касперського" і DrWeb.

Економічні санкції (блокування активів, заборона на транзакції і мовлення) також введені проти найбільших російських телекомпаній: «ТВ Центр», ВГТРК, «НТВ-Плюс», «Зірка», ТНТ, РЕН-ТВ.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня 2018 року до порядку денного Верховної Ради для розгляду на поточній сесії було внесено законопроект №6688, згідно з яким блокування сайтів може відбуватися без дозволу суду.