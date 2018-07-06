В Україні набирає популярність жіночий рух Evalution

Нове жіноче рух – Evalution – набирає популярності в різних містах України.

Акції прихильниць Evalution вже пройшли Києві та Львові і скоро охоплять інші регіони. Молоді дівчата вдягнули жовті спідниці і вийшли на площі, тримаючи плакати зі словами «Я красива, але це не моя професія», «Українка – не секс-товар», «Важко бути одночасно розумною і красивою в Україні?».

Активістки насамперед виступають проти стереотипу доступної української красуні, проти секс-туризму та відношення до української дівчини виключно як до товару. Вони об'єднуються, щоб зруйнувати цей образливий стереотип і боротися за новий позитивний імідж українки.

Акції проходили на Майдані Незалежності в Києві, площі Ринок у Львові під час святкових заходів, коли там було дуже людно. Дівчата кажуть, що хотіли, щоб їх помітили якомога більше людей, особливо іноземців.

«Ми хочемо, щоб іноземці побачили зовсім інших українок - сильних, вільних, тих, що створюють свої проекти. Щоб побачили, що молода українка - це не товар, не красива іграшка або невибаглива наречена, - розповіла одна з учасниць руху. - Крім того, ми закликаємо успішних дівчат, які вже побудували гарну кар'єру і реалізували свої проекти, приєднуватися до Evalution, щоб давати приклад і надихати інших».

Активістки закликають молодих українок приєднуватися і разом довести, що дівчата в Україні можуть бути одночасно красивими і успішними, можуть розвиватися та будувати кар'єру, а не ставати секс-товаром.

Прихильниці Evalution відзначають, що зараз дівчині в Україні розвиватися складно. Цьому заважають не тільки образливі стереотипи, а й проблема з отриманням якісної освіти з актуальних професій.

«Особливо для дівчат із сіл та райцентрів, - підкреслила учасниця руху. - Їм вкрай складно пробитися і зробити кар'єру. Тому, на жаль, вони вибирають більш легкий варіант - просто вийти заміж. Нас століттями виховували так: головне - вдало вийти заміж. Але в сучасному світі, світі рівноправності у дівчини є багато шляхів для розвитку. І ми хочемо прикладами успішних українок показати, що є інший шлях. Ми хочемо сказати: ти не одна, ти можеш більше. Сучасна українська дівчина - зовсім інша!»