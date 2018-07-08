Історія з "туристами" з російським прапором у Києві: український журналіст поставив на місце пропагандистів РФ (відео)

Пропагандисти спробували перевести тему на нібито побиття дівчини націоналістом через демонстрацію російського прапора.

Український журналіст Роман Цимбалюк вивів із себе кремлівських пропагандистів своєю оцінкою відео інциденту на Майдані Незалежності в Києві через прапор Росії.

Зокрема він зазначив, що ці кадри для охочих їхати воювати проти українців повинні стати свідченням того, що на них чекає неминуча розплата. Свою промову Цимбалюк виголосив в ефірі пропагандистської програми на телеканалі "Росія 1", передає "Обозреватель".

"Ви так захопилися ретрансляцією ось цих штампів, які ви повторюєте останні чотири роки, що не помітили, як самі почали спростовувати ваші пропагандистські тези. Теза перша — про те, що росіян і російські танки, і російський прапор чекають в Україні. Якщо хтось думає, що з прапором країни-окупанта можна пройти абсолютно вільно, ось вам приклад, що це не зовсім так. І знову ж таки це дуже важлива інформація для тих, хто збирається "піти у відпустку" і поїхати розширювати кордони "русского мира", — звернувся журналіст до росіян.

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Його промова викликала гнів у ведучих програми, і вони спробували перевести тему на нібито побиття дівчини націоналістом через демонстрацію російського прапора в центрі Києва, що, на думку пропагандистів, є абсолютно нормальним жестом.

"У вас мужик здоровий б'є жінку посеред площі на Хрещатику, а ви тут: "Російський прапор прийде, і ось так буде!" У вас б'є жінку хлопець на площі центральній, і всі на це дивляться боягузливо!", — розлючено кричав ведучий Євген Попов.

Однак Цимбалюк і відповів йому яскравим тролингом, натякаючи на погану репутацію російських жінок, яку вони встигли заробити собі безладними статевими зв'язками під час Чемпіонату світу з футболу.

"Всі ми знаємо, яка зараз йде дискусія про російських жінок, але я як іноземець не буду до цього вдаватися (у форматі Чемпіонату світу). Найголовніше, щоб всі нарешті усвідомили, що російськомовні жителі України — це абсолютно не означає, що вони проросійські. Якщо в цій країні, особливо в найвищому політичному керівництві, буде таке розуміння, тоді й з питаннями війни та миру буде легше", — закінчив він дискусію з "рупорами Кремля".

Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва молоді люди фотографувалися з російським триколором і українським прапором. На інцидент звернули увагу деякі кияни, які зробили зауваження і нагадали, що в країні йде війна з "русским миром".

На відео люди стверджують, що приїхали як туристи з Херсона. На питання про війну в Україні вони не захотіли назвати Росію окупантом, мовляв, не розбираються в політиці.