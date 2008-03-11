Тимошенко обіцяє нові правила приватизації

ВАТ «Укртелеком», а також ключові хімічні та енергетичні підприємства України будуть приватизовані за три-чотири місяці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, виступаючи на конференції “Україна-ЄС: назустріч спільним викликам” в Брюсселі.

Головною умовою приватизації буде модернізація, реконструкція і дотримання екологічних норм і правил, підкреслила вона.

У своєму виступі Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що приватизація в Україні відтепер проходитиме за новими правилами і абсолютно прозоро: будуть передбачені серйозні умови угод, брати участі в конкурсах зможуть всі охочі, а переможець визначатиметься на аукціоні.