Смертельний напад на табір ромів під Львовом: одного з неповнолітніх підозрюваних відпустили під домашній арешт

Одного неповнолітнього суд відпустив під цілодобовий домашній арешт, тому що він активно співпрацює зі слідством.

Апеляційний суд Львівської області на своєму засіданні 9 липня змінив одному із підозрюваних у нападі на табір ромів у Львові запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Про це УНІАН повідомила речник прокуратури Львівської області Юлія Шевченко.

«Апеляційний суд у Львівській області залишив в силі вирок першої інстанції - Пустомитівського районного суду - щодо двомісячного тримання під вартою п‘яти підозрюваних у нападі на табір ромів, в т.ч. 20-річного організатора. Ще одного неповнолітнього Апеляційний суд відпустив під цілодобовий домашній арешт. Основний аргумент суду: він активно співпрацює зі слідством», - повідомила Шевченко.

Вона також зазначила, що суд розглядатиме апеляції ще двох неповнолітніх підозрюваних, одне із засідань призначено на 19 липня.

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Як повідомляв УНІАН, в ніч на 24 червня група озброєних ножами, металевими трубами і ланцюгами осіб у лісовому масиві у передмісті Львова напала на табір ромів. У результаті нападу загинув 24-річний житель Закарпатської області, ще четверо постраждали: 10-річний хлопчик, двоє 19-річних юнаків і 30-річна жінка.

Поліція встановила 14 осіб, підозрюваних у нападі на ромське поселення у Львові.

Вісім підозрюваних, серед яких один 20-річний і семеро 16-17-річних юнаків, були заарештовані.

25 червня голова СБУ Василь Грицак заявив, що до нападу на табір ромів під Львовом може бути причетна Росія.

У поліції повідомили, що проведуть комплекс превентивних профілактичних заходів з метою недопущення у майбутньому фактів нападу на осіб ромської національності.

Пустомитівський суд Львівської області обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою усім підозрюваним у нападі на табір ромів.